Глава Чечни Рамзан Кадыров считает «странным» приговор суда по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает пресс-служба республики.

«Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строго режима, при сомнительных доказательствах вины», —цитирует пресс-служба Кадырова.

При этом глава Чечни подчеркнул, что просьба обвинения назначить одному из фигурантов пожизненный срок вызвала у него «недоумение», так как ему неизвестны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки.

Ранее сообщалось, что соучастники убийства Немцова получили от 11 до 19 лет тюрьмы. При этом Московский окружной военный суд признал Заура Дадаева исполнителем убийства политика Бориса Немцова и приговорил его к 20 годам колонии.