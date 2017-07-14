Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада, ключевой задачей должно стать искоренение терроризма, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были», — сказал французский лидер на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

«Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции», — добавил он.

Президенты Франции и США по итогам переговоров предложили создать контактную группу для составления дорожной карты по будущему Сирии. В нее должны войти постоянные члены Совета Безопасности ООН, «заинтересованные участники из региона», а также представитель Дамаска.

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что отстранение Башара Асада от власти «больше нельзя делать предварительным условием» для урегулирования в Сирии. Однако это, по его словам, не означает, что Париж становится союзником сирийского лидера.

Американские СМИ в начале июля сообщали со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе, что США также согласны на сохранение у власти Башара Асада.