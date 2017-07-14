Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина в Белый дом, когда наступит подходящий момент.

Как передает ТАСС, об этом он заявил в четверг журналистам.

«Я бы сказал да. В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: «Да, пригласил бы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он пригласить президента РФ в Белый дом.

Президент США заявил, что не верит в то, что российский коллега поддерживал его перед американскими президентскими выборами.

«Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: «За кого вы были на самом деле?» Потому что я не могу поверить в то, что он мог выступать за меня», — сказал он.