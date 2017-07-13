НАТО не видит никаких угроз со стороны России для стран — членов Североатлантического альянса в связи с предстоящими учениями «Запад».

Как передает ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

«Каждая страна имеет право проводить учения, это касается и России. Мы не видим никакой угрозы в адрес какой-либо страны НАТО», — сказал он.

Он также добавил, что в учениях «Запад» принимают участие больше сил, чем заявлено официально.

«Сейчас слишком рано что-либо говорить, потому что учений еще не было. Судя по опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано больше сил, чем официально заявлено сейчас», — сказал он.

По его словам, на заседании СРН РФ проинформировала страны — члены альянса о предстоящих маневрах.

«Россия предоставила цифры о количестве войск, а также рассказала о кораблях и самолетах, которые будут задействованы. Я это приветствую. Страны НАТО задавали свои вопросы, в том числе о численности войск; официальная численность ниже порога, предусмотренного Венским документом», — отметил он.

При этом, по словам Столтенберга, надо дождаться проведения самих учений. «Предстоит увидеть учения, так как они еще не проводились. Но НАТО будет отслеживать эти учения и, разумеется, мы будем следить не только за официальной информацией России, но и будем пользоваться другими источниками», — добавил Столтенберг.