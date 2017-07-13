Соединенные Штаты объявили в четверг о выделении свыше 119 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи Ираку.

«Сегодня мы объявляем о выделении более 119 миллионов долларов (Ираку) в рамках гуманитарной помощи», — сказал спецпредставитель президента США в международной коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк, передает РИА Новости.

Выступая на заседании группы представителей коалиции в Вашингтоне, Макгерк напомнил, что на прошлой неделе США «выделили 150 миллионов долларов на программы по стабилизации Ирака».

«Мы рассчитываем на схожие вклады со стороны партнеров по коалиции», — сказал он.