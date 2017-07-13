Президент США Дональд Трамп заявил, что российский адвокат Наталья Весельницкая, с которой встречался в 2016 году его сын Дональд Трамп-младший, не представляла интересы правительства РФ и никаких договоренностей по итогам беседы не было.

«Он провел встречу с российским адвокатом, не адвокатом правительства (России), а российским адвокатом. Это была короткая встреча», — заявил Трамп по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Трансляцию пресс-конференции ведут американские телеканалы.

«По итогам встречи ничего не было», — добавил он.

Газета The New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть связи в Кремле, в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.