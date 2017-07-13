Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по развитию хлопководства в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы».

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях развития хлопководства в Азербайджане, повышения экспортного потенциала в этой области и обеспечения занятости сельского населения.

Документом утверждена «Государственная программа по развитию хлопководства в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы».

Кабинету министров совместно с министерством финансов Азербайджанской Республики и министерством экономики Азербайджанской Республики в целях обеспечения финансирования мер, предусмотренных в Государственной программе, при составлении государственного бюджета и Государственной инвестиционной программы на каждый год поручено обеспечить предусмотрение необходимых средств.

Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики совместно с министерством экономики Азербайджанской Республики поручено координировать осуществление мер, предусмотренных в Государственной программе и раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о ходе реализации мер, предусмотренных в Государственной программе.