Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не поддерживает президента Сирии Башара Асада, а привержена резолюции СБ ООН, передает РИА Новости.

По его словам, судьбу Сирии и сирийского лидера может решать только народ этой страны.

«Мы Асада не поддерживаем, мы привержены резолюциям СБ ООН. В случае с Сирией там записано черным по белому — судьбу Сирии может решить только сирийский народ», — подчеркнул министр.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках G20 сказал, что будущее Сирии и президента Башара Асада «должен определять сирийский народ».