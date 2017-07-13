Сегодня в Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника главного управления и начальников управлений упраздненного МНБ Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мирватовой, высокопоставленных лиц этой структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает АПА, на заседании показания дал находящийся под арестом бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов. Он не подтвердил часть показаний, которые дал во время следствия. По его словам, он не давал деньги Субахиру Гурбанову и Теймуру Гулиеву:

«По указанию руководства я отправлял деньги в МНБ. Человека, который приходил забрать деньги, я знал в качестве сотрудника министерства. Я не знал, что они являлись чьими-то водителями. Я отправлял деньги всего 3-4 раза и не в том размере, который был указан в обвинительном акте. Указанные там цифры не отражают реальности. Мы были соседями с Теймуром Гулиевым. По вечерам мы гуляли с ним в парке. Если бы я хотел, то передал бы ему деньги там. Зачем мне тогда нужно было отправлять деньги с водителями? Я никому не давал взяток. У нас не было с ними никаких связей, зачем мне нужно было давать им деньги? Во время следствия из моего кабинета были изъяты блокноты с заметками, однако они не были приложены к делу. В противном случае все было бы по-другому. Моя ошибка заключается в том, что при даче показаний в ходе следствия я сказал, что отправлял деньги в министерство. Если бы я знал, что со мной приключится все это, то не сказал бы подобного».

Затем на заседании показания дали несколько свидетелей.

Судебное заседание продолжится 18 июля.