Силы безопасности задержали организатора теракта, в результате которого в декабре 2016 года в Стамбуле погибли более 40 человек.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk, в ходе спецоперации в четырех провинциях республики были задержаны 44 члена Рабочей партии Курдистана (РПК). Одним из них оказался организатор взрыва у стадиона «Водафон Арена». Отмечается, что он покинул заминированный автомобиль за минуту до теракта.

10 декабря 2016 года террорист-смертник подорвал себя в парке Мачка с восточной стороны стамбульского стадиона. Еще один экстремист подъехал с запада к автобусу с сотрудниками спецназа полиции. В результате теракта погибли 44 человека, более 160 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Соколы свободы Курдистана», связанная с РПК.