Бывший заместитель начальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Новрузали Оруджев, который по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева был уволен с занимаемой должности, обратился к СМИ.

Как сообщает 1news.az, генерал заявил, что против него началась кампания, дошло до того, что журналисты называют его дезертиром.

«Побойтесь Бога, это выдумки, ложь. Я воевал во время Карабахской войны против армян, был командиром батальона, участвовал в боях у Агдама и Газаха. А теперь мне говорят, что я дезертир…», — заявил Н.Оруджев.

Напомним, что бывший заместитель начальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Новрузали Оруджев по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева был уволен с занимаемой должности.

Его сын Р.Оруджев арестован. Как ранее сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, 3 июля 2017 года ранее уже лишенный по решению суда водительских прав на год Рустам Оруджев, управляя автомобилем марки BMW (госномер 10-OG-300), грубо нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию.

«Водитель маршрутного автобуса Сянан Самедов резонно указал ему на недопустимость подобного поведения на дороге. Рустам Оруджев в ответ напал на водителя и прилюдно избил его.

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