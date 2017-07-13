Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с национальным праздником его страны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме говорится:

«Мы придаем особое значение имеющим богатые традиции отношениям Азербайджан-Франция. С удовлетворением хотел бы отметить, что за 25 лет дипломатических отношений между нашими странами они обрели новое содержание, прошли путь динамического развития».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что возлагает большие надежды на Францию как сопредседателя МГ ОБСЕ в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с международными правовыми нормами, на основе восстановления территориальной целостности Азербайджана, прекращения армянской оккупации азербайджанских земель, возвращения более миллиона соотечественников к своим родным очагам.

В поздравительном письме президенту Франции говорится:

«В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Франции – постоянного процветания и благополучия».