Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на предстоящих российско-белорусских учениях «Запад-2017» будет задействовано больше военнослужащих, чем официально заявлено, и в связи с этим призвал допустить на них наблюдателей от альянса, передает Интерфакс.

«Я могу сказать, что сейчас слишком рано что-то говорить, потому что предстоит еще увидеть, потому что учения еще не имели места. Но, судя по имеющемуся опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано гораздо больше военнослужащих, чем официально заявляется сегодня», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Россия-НАТО.

«Поэтому мы призываем Россию придерживаться Венского документа и позволить обеспечить инспекции в целях транспарентности и наблюдения за учениями», — подчеркнул генсек НАТО.

Он сообщил, что на заседании Совета Россия-НАТО российская сторона провела брифинг по предстоящим учениям «Запад-2017», в том числе предоставила численность самолетов и кораблей, а также участвующих в учениях российских и белорусских военнослужащих в отдельности.

Однако Столтенберг заверил, что альянс не видит в российско-белорусских учениях и в России в целом неминуемой угрозы.

«Каждая страна имеет право проводить учения своих вооруженных сил, это также касается России. Мы не видим какой-либо неминуемой угрозы (исходящей от России — ред.) в адрес любой из стран НАТО», — заявил он.

«Важно, что на сегодняшней встрече мы обменялись подробными данными по грядущим учениям. Россия передала информацию об учениях «Запад-2017″, а НАТО — об ученияхTrident Javelin 2017», — сказал генсек НАТО.