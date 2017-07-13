Правительство страны-агрессора — Армении одобрило международное соглашение «О регулировании деятельности государств на Луне и других небесных телах». Оно будет представлено на ратификацию в парламент, сообщил портал News.am.

По соглашению, заключённому еще в 1979 году в Нью-Йорке, запрещается любое проявление силы на Луне. Запрещается открывать там военные базы и объекты, которые могут угрожать Земле или космическим кораблям и спутникам. На лунной орбите нельзя будет размещать ядерное оружие, а также закладывать его в лунный грунт.