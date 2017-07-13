Экс-глава Бакинского метрополитена Таги Ахмедова прокомментировал обвинения о своем многомиллионном состоянии, озвученные бывшим начальником Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова.

В рамках судебного процесса над высокопоставленными сотрудниками расформированного МНБ арестованный генерал-майор А.Човдаров заявил, что с 2008 по 2015 год Т.Ахмедовым было присвоено в Бакметрополитене около 200 млн долларов.

«Отстаньте от меня, дайте мне возможность заниматься своим делом. Човдаров врет! Все, что он говорит, не имеет никакого отношения ко мне. Не беспокойте меня», — сказал Т.Ахмедов в интервью местным журналистам.