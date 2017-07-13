В селе Керимбейли в прифронтовом Физулинском районе Азербайджана заработал Qarabağ Hotel, в составе которого 23 номера, в которых могут одновременно проживать 70 гостей, передает abc.az.

«В отеле есть и двухместные стандартные номера, и семейные двухкомнатные люксовые номера, рассчитанные на 6-7 человек. Комнаты оснащены кондиционерами, телевизорами и бесплатным Wi-Fi», — говорится в сообщении.

Стоимость суток проживания в двухместном номере в отеле составляет 40 манатов ($23,7), в трехместном – 60 манатов ($35,5), четырёх-пятиместном – 100 манатов ($59,3). В меню для жильцов номеров от 100 манат входит и завтрак, для других гостей он стоит всего 3-5 манатов.