В Лос-Анджелесе в США состоялась мировая премьера седьмого сезона сериала «Игра престолов», передает The Telegraph. Мероприятие посетили исполнители главных ролей, среди которых: Кит Харингтон (Джон Сноу), Софи Тернер (Санса Старк) и другие.

Харингтон прибыл на премьеру в компании своей подруги Роуз Лесли, сыгравшей в фэнтезийной саге героиню Игритт.

Также посетили показ Мэйси Уильямс (Арья Старк), Гвендолина Кристи (Бриенна Тарт), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старка).

Game of Thrones stars pose for cameras at season seven premiere in Los Angeles https://t.co/AnHJ5KkXPs pic.twitter.com/gmkekG7s1C

— Telegraph TV & Radio (@TeleTVRadio) 13 июля 2017 г.