Среди лиц, погибших в аварии в джалилабадском селе Алар, есть абитуриенты.
Как сообщает Report, выпускники сельской школы №3 Алемдар Азизов и Шемси Гараев должны были участвовать на завтрашних вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром.
Оба абитуриента 2000 года рождения.
По факту ведется расследование.
*** 12:33
В Джалилабадском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
Как сообщает аранское бюро Report, 18-летний Алемдар Гошгар оглу Азизов, находившийся за рулем автомобиля марки Mercedes, потерял управление, и машина перевернулась.
В результате аварии погибли водитель и его пассажир Шемси Гараев.
*** 12:25
В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована в селе Алар.
Водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление, и, машина перевернулась, скатившись на обочину дороги.
В результате ДТП погиб один человек, еще один получил ранения.
По факту ведется расследование.