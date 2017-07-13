15-летняя жительница штата Иллинойс Анна Шредер застрелила собственную мать, попросив её накрыть лицо полотенцем, когда она пришла с работы. Не зная, что делать дальше, она написала об убийстве своей подруге Рейчел Хелм, чтобы она помогла скрыть улики. Девочки всю ночь оттирали кровь с ковра, но в итоге перенесли тело погибшей в её кровать и подожгли дом, сообщает The Sun.

После этого Анна написала жуткий пост в «Фейсбук», который был посвящён маме. «Я не знаю, наблюдаешь ли ты сейчас за мной, но если да, то я просто хочу, чтобы ты знала, что ты — мой лучший друг. Я не всегда была хорошей дочерью, и мне очень жаль. Я хочу, чтобы ты знала — я люблю тебя, мама».