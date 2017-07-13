Телеканал CNN опубликовал видеозапись неформальных мероприятий, на которых встречались и общались нынешний президент США Дональд Трамп, российский бизнесмен азербайджанского происхождения Арас Агаларов и его сын Эмин Агаларов.

Оба Агаларова в последнее время стали фигурантами скандала, связанного с переговорами сына президента США Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Политические противники Трампа считают эти переговоры одним из эпизодов влияния Москвы на окружение Трампа.



Записи, которые публикует телеканал, были сделаны в июне 2013 года в Лас-Вегасе, штат Невада, перед конкурсом красоты «Мисс США», передает РБК. Трамп тогда объявил о планах провести конкурс красоты «Мисс Вселенная» 2013 года в Москве.

CNN считает, что они являются доказательством теплых отношений между Дональдом Трампом и Агаларовыми. На записи он называет их «самыми могущественными и богатыми людьми в России», а также выражает надежду, что проведение конкурса красоты в Москве поможет улучшить отношения между Америкой и Россией.

После этой встречи владелец Crocus Group Арас Агаларов и будущий президент США организовывали конкурс «Мисс Вселенная» в Москве в 2013 году.