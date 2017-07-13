Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос Дождя о том, кого Владимир Путин вез в своей машине на Валааме. «Понятия не имею», — сказал он.

На вопрос Би-би-си о том, кто находился на заднем левом пассажирском сидении автомобиля, когда дверь открыл Владимир Путин, Песков ответил, что там находился один из сотрудников службы безопасности президента.

«Вокруг президента было много неизвестных спутников. Ребята из безопасности», — сообщил он.

Ранее телеканал сообщил о том, что президент РФ, посещая Валаам, открывал дверь своего автомобиля неизвестному человеку. Кадры накануне опубликовал телеканал «Звезда».

На видеозаписи видно, как Путин подъезжает к Спасо-Преображенскому монастырю на острове Валаам. Президент сам управлял автомобилем Mercedes ML. Путин вышел с водительского места и пошел открывать дверь пассажиру, который сидит на заднем сидении. Открыв дверь, Путин протягивает руку. Возможно, он хотел помочь пассажиру выйти или взять пиджак с заднего сидения машины, так как одет в рубашку.

Лица пассажира не видно, но на записи можно увидеть, что на коленях у человека в машине красная сумка. Сам этот человек одет неофициально — видно, что он в одежде с коротким рукавом. Не ясно, мужчина это или женщина. Пассажир отказывается выходить из машины и что-то указывает президенту пальцем. После этого Путин захлопнул дверь и пошел в храм, где его ждал патриарх.

После посещения храма президент уехал на другом Mercedes, но уже вместе с патриархом. Они оба сидели на заднем сиденье машины.

Президент РФ приехал среду на Валаам по случаю празднования дня памяти основателей Спасо-Преображенского монастыря — преподобных Сергия и Германа.