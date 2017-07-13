Во время игры в баскетбол около своего дома 13-летний Ной Инман внезапно упал без сознания. Все подумали, что у ребёнка случился обморок, однако приехавшие на вызов медики обнаружили у него ранение головы. Мальчика немедленно доставили в детскую больницу Комер в Чикаго, где в ходе операции врачи достали из раны пулю.

Как передает Life.ru, несмотря на все усилия врачей, Ной Инман скончался через неделю, не приходя в сознание, сообщает портал Chicago Tribune. Полиция начала расследование инцидента, однако пока установить, кто именно стрелял, не удалось.

По мнению экспертов, огонь был открыт из соседнего с домом мальчика квартала. Человек стрелял воздух, как предположили следователи, в качестве «фейерверка».