Россияне стали лучше относиться к президенту США Дональду Трампу после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

Доля россиян, которые заявили, что испытывают личную симпатию к Трампу, в июле выросла до 27 процентов (с 13 процентов в апреле). Антипатию испытывают 22 процента (в апреле показатель составлял 39 процентов). О своем безразличии заявили 40 процентов.

Индекс российско-американских отношений, составлявший в апреле 2017 года -68 пунктов, поднялся до -52. В зависимости от того, как россияне оценивают отношения двух стран, этот показатель может варьироваться в диапазоне от -100 до +100.

В опросе приняли участие 1,2 тысячи совершеннолетних россиян.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге 7 июля. Переговоры лидеров длились более двух часов.