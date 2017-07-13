Предложенный Международным банком Азербайджана (МБА) план реструктуризации долгов на 3,3 млрд долларов был поддержан большинством иностранных кредиторов, сообщает Bloomberg.

Как сообщается, кредиторы, имеющие 87% общей суммы задолженностей, за 1 день до принятия окончательного решения по плану реструктуризации, то есть 12 июля, проголосовали за предложение.

Согласно азербайджанскому законодательству, для утверждения плана достаточно согласия 2/3 части кредиторов.

МБА хочет списания 20% некоторых долгов и замену их гособлигациями. Такие инвесторы как Fidelity Management & Research Co. и Franklin Templeton İnvesatment Management Ltd. в суде в США выступили против этого решения. Они посчитали несправедливым участие в плане реструктуризации Государственного нефтяного фонда Азербайджана.