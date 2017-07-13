В Сабунчинском районе Баку произошла массовая драка.

Как сообщает Report, в поселке Маштага, на территории называемой Тавайлыг два брата получили ножевые ранения.

Так, возвращавшиеся со свадьбы Эльхан Ахшай оглу Ахмедов, 2000 года рождения, и его брат Махир Ахшай оглу Ахмедов 1991 г.р. повздорили с 4 лицами. Во время драки Э.Ахмедов получил два ножевых ранения, его брат М.Ахмедов одно ножевое ранение. С противоположной стороны два человека получили легкие телесные повреждения.

Пострадавшие помещены в больницу и прооперированы.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется расследование.