«Идут работы по увеличению экспорта ненефтяного сектора, рост хороший и составляет 27%. Мы должны расширить и географию экспорта. Есть традиционные рынки, мы на этих рынках уже присутствуем и должны усилить свои позиции на этих рынках. Но при этом мы должны выходить и на новые рынки», — сказал Ильхам Алиев в среду на расширенном заседании кабмина, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

По его словам Азербайджан начал экспортировать продукцию сельского хозяйства и переработки в ряд стран Персидского залива.

«Эти поставки необходимо увеличить. Этот рынок достаточно большой и близкий», — отметил глава государства.

По его словам, Азербайджан уже выходит на азиатские рынки и должен постараться выйти на рынки стран ЕС.

«Я во время практически всех зарубежных визитов поднимаю этот вопрос перед иностранными партнерами, показываю им список того, что мы можем им поставлять из той продукции, которую они импортируют, и призываю закупать эту продукцию у нас. При этом мы предлагаем импортировать их продукцию. К нашей продукции есть интерес, но до сегодняшнего дня о ней мало знали», — сказал президент.