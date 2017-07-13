Премьер-министр России Дмитрий Медведев не ездит по регионам совместно с президентом Владимиром Путиным в преддверии губернаторских выборов из-за фильма «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом пишут«Ведомости».

Как сообщает издание, с апреля нынешнего года Путин посетил четыре из шестнадцати регионов, где в сентябре пройдут выборы. По данным собеседников газеты, до выборов президент побывает во всех этих регионах.

В то же время Медведев не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, а из шести регионов, где состоятся парламентские выборы, посетил только Северную Осетию. Отмечается, что в конце июня премьер-министра ждали в «выборном» Ярославле, но Медведев не приехал. В «Единой России» отказ объяснили плотным графиком.

При этом, уточняют «Ведомости», в 2016 году, перед выборами в Госдуму, глава правительства посетил 36 регионов и встретился с 19 губернаторами.

Как пояснил близкий к администрации президента источник, «малая активность» Медведева связана с его низкими рейтингами из-за весенних скандалов после фильма ФБК «Он вам не Димон». После публикации расследования и последующих акций протеста глава правительства стал «токсичным» для врио губернаторов.

Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» в свою очередь заявил, что поддержка врио губернаторов – «традиционно зона ответственности» администрации президента, а не партии или ее председателя Медведева.

Но по словам еще одного близкого к Кремлю источника газеты, весной планировалось, что в «губернаторские» регионы будут ездить и Путин, и Медведев. Как уточнил другой собеседник, участие в кампании Медведева не обсуждалось, но специального решения, запрещающего главе правительства принимать участия в поездках, не было.

«Ведомости» также пишут, что в мае нынешнего года было анонсировано предвыборное турне Медведева по регионам, в том числе «губернаторским». Как рассказал собеседник издания в правительстве, планы предвыборных поездок премьер-министра по регионам не изменились, и ему предстоит несколько встреч. Кроме того, Медведев регулярно принимает врио губернаторов в резиденции в Горках, где с конца марта он пообщался с шестью из них.

Отношение россиян к Медведеву ухудшилось после расследования ФБК о «тайной империи» премьера. Как утверждают в ФБК, Медведев организовал «преступную схему» с участием некоммерческих фондов, при помощи которой приобрел яхты, виноградники, усадьбы и земли в России и за рубежом на «взятки олигархов и кредиты госбанков». Сам премьер назвал расследование ФБК «чушью и бумажками».