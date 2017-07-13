Члены Демократической партии внесли в Палату представителей конгресса США новый законопроект по санкциям против России, передает Reuters.
Отмечается, что документ идентичен тому, за который Сенат уже проголосовал 15 июня.
Члены Демократической партии внесли в Палату представителей конгресса США новый законопроект по санкциям против России, передает Reuters.
Отмечается, что документ идентичен тому, за который Сенат уже проголосовал 15 июня.
Дата: 2017/07/13 9:16
Раздел: Новость
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