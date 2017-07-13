Президент США Дональд Трамп считает, что российского лидера Владимира Путина больше устроило бы, если на американских выборах в прошлом году победила кандидат от демократов Хиллари Клинтон.

Как передает ТАСС, такое мнение хозяин Белого дома высказал в опубликованном в среду интервью телекомпании CBN.

Трамп отметил, что он выступает прежде всего за сильную американскую армию, и именно это, по его мнению, может не нравиться нынешнему российскому руководству.

«Если бы Хиллари [Клинтон] победила на выборах, наша армия была бы разорена», — сказал президент США. «Вот, что Путину во мне не нравится», — утверждал американский лидер. «С самого первого дня [президентства] я хотел [в США] сильную армию, а он не хочет видеть этого», — отметил Трамп.

«Есть много вещей, которые я делаю и которые являются полной противоположностью того, что он хочет», — заявил Трамп, говоря о российском лидере. По словам президента США, являющегося республиканцем, он постоянно слышит о том, что руководство РФ изначально хотело бы видеть на посту главы американского государства Трампа, а не Клинтон. «Я думаю, что, вероятно, нет, потому что я хочу, чтобы у нас была сильная армия, — указал Трамп. — А вы знаете, что она [Клинтон] не стала бы тратить деньги на армию».