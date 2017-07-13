Контроль над потребительскими ценами должен быть постоянным, чтобы не допустить искусственного повышения цен.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

«В начале года я говорил, что 2017 год должен стать годом экономического развития. Так и стало. Уже можно так говорить. Правда, в последующие месяцы мы все еще должны активно работать, и будем работать. Но уже достигнутые результаты и озвученные мной во вступительной речи цифры дают основание говорить, что этот год станет годом развития. Прошлый год был годом экономической, финансовой стабилизации. Этот же год будет годом развития. Уверен, что и в последующие годы Азербайджан еще более укрепит свой экономический потенциал», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что для успешного продолжения экономических реформ и экономической политики необходима финансовая и экономическая стабильность.

«Это было достигнуто. С начала года макроэкономическая ситуация стабильная. Правда, в первые месяцы года наблюдался рост цен. Но в последние месяцы цены, можно сказать, стабилизировались. Контроль над потребительскими ценами должен быть постоянным, чтобы не допустить искусственного повышения цен. Для этого нет никаких оснований, потому что обеспечивается макроэкономическая стабильность. Курс маната уже несколько месяцев стабилен. Зависимость от импорта сокращается, спрос больше удовлетворяется за счет местного производства. Одним словом, вопросы макроэкономической стабильности, как всегда, будут в центре внимания, и я уверен, что до конца года не будет каких-либо проблем. Я уже отметил, что наши валютные резервы растут, положительное сальдо внешнеторгового оборота за шесть месяцев составляет около двух миллиардов долларов. Поэтому у нас есть достаточно сильные экономические возможности и валютные резервы. Азербайджан входит в число ведущих стран по объему валютных резервов на душу населения. Существующее соотношение валютных резервов к внешнему государственному долгу также выводит Азербайджан на ведущие позиции в мировом масштабе. Наши валютные резервы в 4-5 раз превышают внешний государственный долг», — сказал Президент Азербайджана.