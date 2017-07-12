Президент США Дональд Трамп считает, что он поладил с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я считаю, что мы очень хорошо поладили, и я считаю, что это хорошо, а не плохо. Люди говорят: «Ох, они не должны ладить». Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы — великие ядерные державы», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN, передает РИА Новости.

По словам Трампа, «все были удивлены», что его встреча с Путиным продолжалась так долго — почти 2,5 часа. По его мнению, очень важно вести диалог с Россией. «И если (вы) не ведете диалог, то это создаст много проблем для нашей страны и для их страны. Я считаю, что нам нужен диалог», — добавил он.

Трамп считает, что у Вашингтона и Москвы есть много областей для продуктивного сотрудничества, помимо Сирии.

«Думаю, что в таком случае как Сирия, где мы можем работать вместе, добиваться перемирия, есть много других случаев, где успешное сотрудничество может быть хорошей вещью, но Путин всегда будет хотеть (хорошего) для России, а Трамп — для Америки, и это то, что есть», — сказал Трамп.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля «на полях» саммита G20 в Гамбурге.