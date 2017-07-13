Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечается оживление в строительном секторе экономики.

«В строительном секторе наблюдается оживление. Сейчас в Баку строится более 100 высотных зданий», — подчеркнул Ильхам Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в январе-июне 2017 года.

По его словам, новостройки возводятся на месте аварийных домов.

«Их число составляет около 80. Это делает наш город еще более красивым и обустроенным. Граждане переселяются из непригодных для жилья аварийных зданий. Им выделяются средства для временной аренды квартир», — сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что жильцы сносимых домов получат в новостройках квартиры большей квадратуры.

«На первом этаже каждого из новых зданий, строящихся на месте аварийных домов, предусмотрен детский сад. Это было моим особым указанием. Таким образом, в течение одного-двух лет в Баку в эксплуатацию будет сдано более 80 детских садов», — подчеркнул президент.

По его словам, по линии Государственного агентства жилищного строительства осуществляется строительство 29 зданий:

«Десятки зданий строятся и в «Белом городе». То есть по этим трем направлениям ведется строительство более 100 зданий».

Он подчеркнул, что широкое строительство жилья ведется и в других районах Баку и городах республики, восстанавливается строительный сектор, в нем наблюдается оживление.

«Это также положительно влияет и будет влиять и на сектор строительных материалов. Я советовал бы предпринимателям уделять больше внимания этой сфере, инвестировать в нее. Потому что строительные работы в Азербайджане будут вестись большими темпами, возникнет большая необходимость в стройматериалах», — сказал И.Алиев.