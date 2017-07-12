В Турции отпраздновали годовщину неудавшегося военного переворота. В торжественных мероприятиях приняли участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым, передает Росбалт.

Высокопоставленные чиновники посетили кладбище мучеников в стамбульском районе Эдирнекапы. Тем временем в Анкаре министр внутренних дел Сулейман Сойлу открыл выставку фотографий, сделанных в день попытки путча.

Попытка военного переворота произошла в Турции 15 июля 2016 года. Путч был подавлен. В ходе беспорядков погибли 265 человек, 1500 получили ранения.