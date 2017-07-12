Адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер подтвердил, что певец и предприниматель Эмин Агаларов просил музыкального агента Роба Голдстоуна организовать встречу сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой, передает RT.

«Это правда, что Эмин просил Голдстоуна организовать встречу Наталии и Дональда Трампа — младшего», — сказал он.

Вместе с этим, он подчеркнул, что вся прочая информация в письме, опубликованном сыном Трампа является ложью. В частности, он опроверг заявление о том, что Весельницкая работает на российское правительство.