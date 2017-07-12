Власти ОАЭ направили послание Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, в котором выступили в защиту требования ряда арабских стран закрыть катарский телеканал «Аль-Джазира».

Как передает РИА Новости, об этом сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM.

В послании госминистра ОАЭ по иностранным делам Анвара Гаргаша говорится, что у права на свободу слова есть ограничения, которые связаны защитой национальной безопасности и общественного порядка. «Свобода слова не может использоваться для оправдания и защиты распространения экстремизма», — отмечается в послании.

Ранее Верховный комиссариат ООН по правам человека охарактеризовал требования закрыть катарский канал «Аль-Джазира» и его дочерние СМИ как «недопустимую атаку против права на свободу слова и убеждений».

В качестве примера того, каким именно образом материалы «Аль-Джазиры» могли служить в качестве подстрекательства к экстремизму, власти ОАЭ упомянули трансляцию телеканалом выступлений бывшего главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, лидера ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насраллы, одного из лидеров палестинского движения «ХАМАС» Халеда Машааля и других.

Кроме того, упоминается о роли «Аль-Джазиры» в призывах мусульман к мести за публикацию карикатур на Пророка Мухаммада, а также выступлениях в эфире телеканала исламского клирика Юсуфа аль-Кардави, считающегося радикальным.