«Для привлечения частных инвестиций ответственность несут не только центральные исполнительные органы, но и местные, я говорил об этом, еще раз хочу сказать, что они должны быть более активными. В частности, в регионах главы исполнительных властей должны быть активными, чтобы привлечь инвестиции. В некоторых местах эта активность наблюдается, есть результаты, но в некоторых их нет. Иногда вместо оказания помощи инвесторам, им создают проблемы. Этому должен быть положен конец».

Как передает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«В конце года, в декабре, Администрация президента и Министерство экономики должны предоставить мне информацию, список, что в какой район сколько инвестиций привлечено. За счет этого будет оценена работа глав исполнительных властей, а также будут предприняты меры наказания», — подчеркнул президент.