Руководителем авиакомпании Iran Air впервые в истории стала женщина.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV, 44-летняя Фарзане Шарафбафи (Farzaneh Sharafbafi) сменила на данном посту предыдущего главу авиакомпании Фархада Парвареша. Теперь он будет представлять Иран в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале.

Как сообщается, Шарафбафи имеет степень доктора наук в авиационно-космической области. Ранее она возглавляла исследовательский департамент Iran Air. Она также преподавала в Технологическом университете имени Амира Кабира и Военно-воздушной инженерной академии имени Шахида Саттари.

Главной задачей на новом посту для Шарафбафи станет обновление устаревшего флота пассажирских авиалайнеров, сообщает телеканал.