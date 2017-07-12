Посольство США в Анкаре призвало находящихся в стране американских граждан соблюдать осторожность в связи с приближающейся годовщиной попытки переворота в Турции 15-16 июля прошлого года.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении на официальном сайте дипмиссии.

«Информируем американских граждан, что 15 июля и в предшествующие дни могут состояться крупные мероприятия, такие как митинги и демонстрации в общественных местах по всей стране в связи с годовщиной попытки госпереворота. Дипмиссия США в Турции призывает граждан США, путешествующих или проживающих в Турции, проявлять осторожность и избегать демонстраций и крупных собраний», — говорится в сообщении посольства США в Турции.

Посольство призывает граждан США следить за местными новостями и предупреждает, что даже мирные демонстрации несут риск «конфронтации и эскалации насилия».

Попытку военного переворота предприняла в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников.