Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монтенегро Филипу Вуяновичу.

Как сообщается на сайте главы государства, в письме говорится:

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монтенегро.

Верю, что шаги, предпринимаемые на пути дальнейшего укрепления и развития дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро, и впредь будут служить интересам наших стран и народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монтенегро – благополучия и процветания».