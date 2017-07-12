Отношения между Азербайджаном и США вступают в новую стадию, сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

Президент Азербайджана отметил, что в этом году были проведены 24-я выставка и конференция «Нефть и газ Каспия».

«Эта выставка и конференция являются одним из выдающихся в мировом масштабе мероприятий в энергетическом секторе. Самый прекрасный показатель заключается в том, что этому мероприятию адресовал письмо Президент Соединенных Штатов Америки господин Трамп. Адресованное мне письмо, конечно же, повышает значимость выставки и конференции «Нефть и газ Каспия» и в то же время является очередной поддержкой со стороны США успешным энергетическим проектам, реализуемым Азербайджаном. Конечно, такое благоприятное отношение создает новые предпосылки для успешного развития американо-азербайджанских связей. Состоявшаяся несколько дней назад в Стамбуле моя встреча с госсекретарем Америки еще раз подтвердила наши стратегические связи, и сегодня американо-азербайджанские отношения вступают в новую стадию», — сказал Президент Ильхам Алиев.