«Развитие туризма в этом году нас радует. Число туристов выросло на 25%. Причины этого известны. Азербайджан в мире известен как безопасная, стабильная страна».

Как передает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«Проводимые в стране международные соревнования, мероприятия повышают интерес к стране. В частности, хочу отметить Формулу-1. Аудитория этого соревнования в мировом масштабе составляет 500 млн. человек, которые видят красоту Баку. Участвующие на этих соревнованиях спортсмены, члены делегаций, гости после возвращения делятся впечатлениями со своими друзьями. Поэтому поток туристов будет еще больше, мы должны быть готовы. Есть необходимость в строительстве больших отелей в Баку и в регионах. Я порекомендовал бы предпринимателям инвестировать в эту сферу. Потому, что это прибыльная сфера», — подчеркнул президент.