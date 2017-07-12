Бакинский военный трибунал продолжил рассмотрение дела группы бывших должностных лиц ныне несуществующего Министерства национальной безопасности Азербайджана.

По информации Vesti.Az, суд заслушал показания одного из обвиняемых, бывшего начальника Главного управления безопасности на транспорте и в энергетике Акифа Човдарова, который сказал, что вскоре после назначения начальником Бакинского метрополитена Заур Гусейнов сообщил ему о недовольстве работников, возмущенных закрытием торговых объектов.

«Я сказал ему, что это не наше дело, обращайтесь в полицию. Заур же сказал, что полиция не справляется. Я доложил руководству, и последовало указание разобраться», — сказал он.

По словам Човдарова, в ходе расследования вопроса было выявлено, что на выходах станции было 1200 объектов. «Эти объекты до 2007 года было на балансе Исполнительной власти Баку, а после Бакинского метрополитена. Месячная арендная плата этих объектов составляла от 200 до 3 тыс. долларов. Подручные Таги Ахмедова получали предоплаты за три месяца вперед. После ухода Т.Ахмедова с должности новое руководство метрополитена снесло эти киоски. Люди требовали вернуть им деньги. Эти торговые точки были распределены между знакомыми сына Т.Ахмедова Рауфа, который является судьей. На прошлом заседании Т. Ахмедов сказал, что дал 120 тыс. манатов арендной платы. Его необходимо спросить, если арендная плата 1200 киосков составляет 120 тыс. манатов, то выходит что ежемесячная аренда одного объекта составляет 8 манатов 50 гяпиков. Трехмесячная предоплата аренды составляла свыше 5 млн. долларов. Я отчитался перед своим руководством об этом и мне поручили проверить деятельность метрополитена. В ходе расследования было выявлено, что аппараты при входе в станции метро не учитывают каждые 4 жетона, стоимость которых идет в карман Ахмедову. Это нам сообщил его племянник Шовги Ахмедов. Поэтому Таги отказался от своего племянника», — сказал Човдаров.

А.Човдаров заявил также, что МНБ через свою агентуру разоблачил хищение из государственного бюджета суммы в 11 млн. манатов: «Они доставили из Москвы подержанные вагоны, оформив их как новые, покрасили и пустили на линию. У них была задолженность «Азерэнержи» в сумме 4 млн. манатов, и эти деньги тоже положили в карман.

Когда это все всплыло, мы начали проверят имущество Таги Ахмедова, и выявилось, что у него четыре квартиры в здании над станцией метро «Сахил», еще четыре в жилом комплексе «Ени-Хаят», 7-8 магазинов напротив основного корпуса Азербайджанской государственной Нефтяной академии, 6-7 дач вблизи Баку, два ресторана позади нового здания Ясамальского суда, а также весь третий этаж одной гостиницы и большой торговый центр в Дубае.

Через своего сына Руслана, работающего в МИД, Таги Ахмедов вывез из страны на офшорные счета 17 млн. долларов, на них он и купил часть гостиницы и торговый центр в Дубае. Кроме того, он купил в Москве у выхода из станции метро 120-метровый магазин за 5 миллионов и сдал его в аренду.

В банке TexnikaBank у него было 13 миллионов, а остальные лежали на счетах в банках BankofBaku и Unibank. Когда банк TexnikaBank обанкротился, он снял со счета 9 миллионов и вложил в оффшор. Всего на счетах Таги Ахмедова и его близких нами выявлено 21 млн.

Човдаров также заявил, что информация о том, что Т.Ахмедов давал ему деньги является клеветой. «Министерство нужны были легковые автомобили. Руководство поручило мне поинтересоваться, какие ведомства могут помочь в приобретении этих автомобилей. Я поручил Расулу донести эту просьбу до Таги Ахмедова и в случае необходимости можем даже предоставить официальное письмо от имени заместителя министра. Тогда Таги сказал, что может дать нам только 3-5 тыс. манатов», — сказал он.

А.Човдаров заявил также, что Т.Ахмедов доставлял в страну подержанные микросхемы для метрополитена специальным автобусом, в котором оборудовали для этого тайник:

«Водитель понял, что мы следим за ними, и когда мы хотели задержать его, сбил автобусом нашего сотрудника, и он получил повреждение. Мы задержали водителя вблизи Сумгайыта, и когда доложили руководству, то нам сказали Таги Ахмедова не трогать.

Т.Ахмедов не собирался на меня жаловаться, а потом он раскаялся. В 2016 году он хотел забрать свое заявление обратно. Его шантажировали, его сын Руслан в нетрезвом состоянии совершил аварию, погиб человек. Он попал на камеры ANS. В связи с этим Таги и был вынужден лжесвидетельствовать против меня».