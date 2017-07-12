«Для продолжения успешных реформ и экономической политики, конечно же, должны быть финансовая и экономическая стабильность. Это достигнуто. Макроэкономическая ситуация с начала года стабильная. Правда, в первые месяцы года наблюдался рост цен. Но за последние месяцы цены стабилизировались».

Как передает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«Необходимо сохранить нынешнюю экономическую стабильность, постоянно контролировать потребительские цены, не допускать искусственного повышения цен. Для этого нет никакого основания. Макроэкономическая стабильность в Азербайджане обеспечена, курс маната стабилизирован, спрос все больше покрывается за счет внутреннего производства. Я уже отметил, что наши валютные резервы растут, за 6 месяцев положительное сальдо внешнеторгового оборота составляют примерно 2 млрд. долларов. Поэтому, у нас достаточно сильные экономические возможности и валютные запасы. Валютные резервы Азербайджана в 4-5 раза превышают внешние долги», — подчеркнул президент.