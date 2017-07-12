В Баку задержан представитель сексуальных меньшинств — транссексуал Теймур Пашаев, известный в своей среде, как Шамплена.

Как сообщили Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах, в среду в отношении 42-летнего Шамплены, обвиняемого в групповом хулиганстве в судебном порядке, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Задержанный этапирован в Шувяланское СИЗО.

Пашаев со слезами на глазах признался в содеянном, подтвердил, что вымогал деньги у предпринимателя Мамедова Рафига Рамазан оглу и заявил, что сам порезал себе руку.

Ранее Sputnik сообщал, что четвертого июля в 00:10 Шамплена учинил погром в чайном доме «Опера», расположенном на территории Низаминского района, явившись туда с группой подручных геев. Претендовавший на роль криминального авторитета, так сказать «крышующего» бизнес мелких и средних предпринимателей, Шамплена потребовал у Мамедова ежемесячной платы в размере 500 манатов за право спокойно работать и получать прибыль от заведения. Транссексуал сказал, что эту территорию контролирует он и что все трансы и женщины, промышляющие проституцией на улице, платят ему ежедневно по 20 манатов за то, чтобы они могли спокойно работать до утра.