«Исполнение смертного приговора исторически тесно было связано с медициной и биоэтикой»

11 июля при организационной поддержке Всемирной ассоциации медицинского права в Баку состоялась церемония открытия 23-го конгресса Всемирной ассоциации медицинского права. Основной темой конгресса, в котором приняли участие более 300 людей науки из многих стран мира, стало «Медицинское право, биоэтика и мультикультурализм».

Оказавший поддержку проведению конгресса председатель Ассоциации юристов стран черноморско-каспийского региона, доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов выступил с докладом на тему «Смертный приговор и биоэтика».

Профессор Рагимов во вступительной речи напомнил, что в наше время в юридических системах 52-х стран мира применяется смертный приговор в качестве высшей меры наказания, и ежегодно это наказание применяется в отношении около 9 тысяч лиц. Исполнение смертного приговора в ряде случаев тесно связано с медициной и биоэтикой. Так как биоэтика охватывает психологический аспект деятельности человека в медицине и биологии, то роль этой сферы в процессе исполнения смертного приговора представляет интерес.

Кратко коснувшись хронологии в истории механизма исполнения смертного приговора, Ильхам Рагимов отметил, что произошедшие с древних времен и по сей день изменения в этой сфере наряду с увеличением чувства гуманизма у людей, тесно связаны с научным прогрессом, в частности с развитием медицинской науки.

Как отметил профессор, хоть термин биоэтика впервые и был использован деятелями медицины в XX веке, эта сфера, связанная с моральной стороной исполнения смертного приговора, заставляла людей задуматься гораздо ранее.

В частности, в XVIII веке крупные реформы в Европе и появление новых правовых учений актуализировали вопрос моральной стороны смертного приговора и его исполнения. Но идей великих философов-юристов не было достаточно для решения этой проблемы, и роль в этой сфере медицины и биоэтики неоспорима.

В наше время такие страны, как США, оставившие в своей юридической системе смертный приговор, во время исполнения этого вида наказания используют возможности медицины и биоэтики, что доказывает актуальность этой темы.