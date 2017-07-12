В одной западноафриканской стране полторы сотни заключённых содержатся в тяжёлых условиях в камерах смертников. Только небольшая часть из них, примерно ¼, имела возможность подать апелляцию на свой смертный вердикт.

Речь идет о Республике Гана. Международная правозащитная организация «Amnesty International» обнародовала доклад «Заперты и забыты: Необходимость отмены смертной казни в Гане» о практике применения смертной казни в этой африканской стране.

По состоянию на 30 декабря 2016 года, в камерах смертников в Гане находились 148 заключённых — 144 мужчины и четыре женщины. Всех их приговорили к смертной казни за убийство. Последний раз смертный приговор приводился в исполнение в Гане в 1993 году.

Исследования основываются на 107 интервью с заключёнными, приговоренными к смерти. При подготовке данного доклада Amnesty International провела интервью с 107 заключёнными, содержащимися в камерах смертников – со 104 мужчинами и тремя женщинами – в ходе двух визитов в августе 2016 и в марте 2017 года.

Отделение для смертников в тюрьме «Нсавам», в которой содержат более 100 заключенных, переполнено, плохо оборудовано. Единственное окно в каждой камере зарешёчено и не открывается. Небольшие отверстия в стенах камер обеспечивают ограниченную вентиляцию.

В этой тюрьме содержатся всего четыре женщины, приговорённые к смертной казни, и все они находятся в одной камере в изоляции от остальных женщин-заключённых.

В марте 2017 года у шестерых заключённых-смертников были официально зафиксированы умственные и психические расстройства, но они не получали никакого специализированного лечения.

Многие приговорённые к смерти рассказали, что в ходе суда они не смогли надлежащим образом защищать себя, а подавляющее большинство заключённых не получили возможности подать апелляцию на свой приговор. Три четверти приговорённых к смерти защищали назначенные государством адвокаты, при этом некоторые из них, по словам заключённых, требовали платы за свои услуги. Некоторые заключённые сказали, что их адвокаты не присутствовали на всех судебных слушаниях, многие другие сообщали, что у них не было возможности переговорить со своими адвокатами, чтобы подготовить защиту.

Один из заключённых, содержащийся в камере смертников, сказал: «У меня нет денег, поэтому я здесь. Если бы у меня были деньги, я был бы уже на свободе».

Меньше четверти опрошенных заключённых имели возможность оспорить свой приговор в суде. По данным тюремной службы Ганы, только 12 смертников подали апелляции с 2006 года, и 6 апелляций были удовлетворены. Лишь немногие из опрошенных заключённых были информированы о том, как подать апелляцию или обратиться за юридической помощью. Большинство из них не имели возможности заплатить частным адвокатам.

Попытки отменить смертную казнь были в 2011 году – тогда пересмотрели Конституцию. Но и теперь суды продолжают выносить смертные приговоры.

ООН выдвинула требование к правительству страны – полная отмена смертной казни за все преступления. Также они должны обеспечить всем заключенным надлежащее питание, медицинскую помощь и доступ к оздоровительным и образовательным возможностям в соответствии с международными стандартами.

Отметим, что смертную казнь за все виды преступлений уже отменили 105 государств по всему миру, в том числе 19 стран в Африке.