Официальный курс маната по отношению к доллару на 13 июля 2017 года установлен на уровне 1,702 маната, сообщает Центральный банк страны.
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Дата: 2017/07/12 17:39
Раздел: Азербайджан, Экономика
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Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане на 31 мая 2017 года составила 178,2 млн. манатов.
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