Сегодня стало известно о том, что в Италии проснулся Везувий. Как выяснили журналисты , в Неаполе, который находится в прямой близости от вулкана, идет масштабная эвакуация.

Жителям пяти городских районов, а также туристам пришлось буквально спасаться бегством. Везувий выбросил в небо столб дыма и раскаленного пепла и поджег лес, расположенный на его склонах, сообщает «Россия 24».

Пожарные пытаются помешать распространению огня, но полностью потушить пламя у них не получается: траву и засохшие деревья продолжает поджигать вулкан.

Между тем, как пишет Corriere della Sera, власти не исключают, что причиной лесных пожаров могут быть поджоги. Так, в 2016 году 200 гектаров леса сгорели на склонах «без вмешательства вулкана».