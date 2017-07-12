Убийство маленькой Захры и ее бабушки — проявление армянского фашизма, и за это военное преступление Армения получила ответ.

Как передает Тренд, об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

«Основной вопрос нашей внешней политики — армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. К сожалению, в первой половине этого года в этом направлении — в направлении переговоров никаких результатов достигнуто не было. Наряду с этим, считаю, что в 2017 году в связи с урегулированием конфликта произошли важные события, и справедливая позиция Азербайджана получила еще большую оценку. Я хотел бы довести до внимания азербайджанской общественности несколько фактов. В первую очередь, в этом году непризнанный сепаратистский режим при подстрекательстве политического руководства Армении провел в Нагорном Карабахе очередной непризнанный, незаконный «референдум». На самом деле проведение этого «референдума» — большая их ошибка, вернее, глупость. Если бы у них было немного ума, то они никогда бы не пошли на это. Потому что изначально было известно, что мировое сообщество не признает это выдуманное мероприятие. Так и случилось. Минская группа выступила с обращением, ее сопредседатели – США, Франция, Россия не признали «референдум». ЕС не признал референдум. Соседние страны — Иран, Грузия — не признали «референдум». Другие страны тоже выступили с аналогичными заявлениями. Непризнание этого «референдума» еще раз подтверждает, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Весь мир и страны, непосредственно занимающиеся решением конфликта, этим отношением еще раз подтвердили, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана. Это правда, это историческая правда, и, конечно же, это правда была еще раз подчеркнута. Это было очередным позором Армении. Вам известно, что после апрельских событий Армения ставила несколько условий для возобновления переговоров и заявляла об этом открыто. Тогда я вновь видел, знал, что это очередная глупость. Потому что рано или поздно они вернутся за стол переговоров, просто в очередной раз унизят себя. Так и случилось», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, вчера встречались министры иностранных дел Азербайджана и Армении.

«Переговорный процесс возобновлен, ни одно условие не было принято азербайджанской стороной, переговорный процесс был безоговорочно возобновлен. Это наша позиция, мы всегда говорили, что должно быть так. Это позиция и стран-сопредседателей Минской группы. Поэтому агрессора заставили, и он вернулся за стол переговоров. Теперь задача заключается в том, чтобы скорее возобновились субстантивные, то есть содержательные, конкретные переговоры. В результате переговоров наши земли должны быть освобождены от оккупации, должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Наша позиция заключается в этом. Вне этого никакой путь решения невозможен. Армения же всегда пыталась сорвать переговоры, и, по мере большего давления на нее, совершать провокации. Нам хорошо это известно из недавней истории. Еще в конце 1990-х годов в парламенте Армении был совершен террористический акт, и это тоже было поводом для тогдашнего руководства Армении для срыва переговоров. Так и случилось. Сразу же после переговоров, проведенных во Франции в 2014 году, Армения прибегла к очередной военной провокации, организовала военные учения в Агдамском районе. Вертолеты перешли в наступление на наши позиции, и один из них был уничтожен азербайджанской армией. В конце марта 2016 года и я, и президент Армении участвовали в ядерном саммите в Вашингтоне. Тогда на президента Армении оказывалось давление, чтобы вопрос нашел свое скорейшее решение. Для срыва переговоров были совершены апрельские события, совершена провокация против нас. Азербайджанская армия дала достойный ответ врагу. Благодаря этому ответу сегодня наш флаг развевается на освобожденных от оккупации землях Агдеринского, Физулинского, Джабраильского районов», — сказал глава государства.

Как сказал Президент Азербайджана, с того времени и до сегодняшнего дня переговоры не проводились, и давление на Армению росло.

«Чтобы не возобновлять переговоры, они в прошлом месяце совершили очередную военную провокацию, погиб один наш солдат. И вновь азербайджанская армия наказала их. В результате удара азербайджанской армии было уничтожено много оккупантов. Очередная провокация произошла четвертого числа этого месяца в селе Алханлы Физулинского района. Это военное преступление. Это проявление армянского фашизма, и за это преступление Армения получила ответ. Это невиданное зверство. Убийство маленькой Захры и ее бабушки показало всему миру уродливое лицо армянского фашизма. Это преступление не осталось без ответа. Об этом знает и общественность Азербайджана, несмотря на то, что Армения всегда пытается скрыть свои потери. Но она не может скрыть все потери. Азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по врагу. В результате этих ударов было уничтожено много оккупантов. Кровь маленькой Захры, ее бабушки не осталась неотмщенной. Так будет всегда. На что было рассчитано это преступление? В первую очередь это показывает сущность политического руководства Армении. Невозможно ничего другого ожидать от ходжалинского убийцы, детоубийцы, убийцы женщин. Это армянский фашизм, весь мир должен это так и признать», — сказал Президент Ильхам Алиев.