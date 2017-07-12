В выражениях, использованных российско-израильским блогером Александром Лапшиным в заметках, есть прямой призыв к признанию Нагорного Карабаха территорией Армении.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, такое заключение в среду дала эксперт Центра судебной экспертизы Алмаз Байрамова, приглашенная на процесс по ходотайству адвоката подсудимого Эдуарда Чернина.

«Где Армения, там и Карабах!» — это лозунг, который носит характер призыва, то есть он соглашается с действительной ситуацией», — сказала на суде эксперт.

На вопрос адвоката о том, стали ли только эти два слова достаточным основанием дачи такой оценки, Байрамова ответила, что есть и другие выражения Лапшина, которые были изучены: «Общая мысль заметок Лапшина такова: он иронически высказывается о «черном списке» МИД Азербайджана и заявляет, что «будет пересекать границы республики столько, сколько надо». Назвать Карабах Арцахом — значит признать его армянской территорией».

Адвокат остался недоволен заключением экспертизы, заявив, что Лапшин в заметках критиковал Армению, но почему это не нашло свое отражение в анализе статей.

Лапшин, в свою очередь, задал вопрос эксперту: «Как на армянском звучит слово «Карабах»?». И сам же ответил: «Арцах».

«Я написал, что Армения контролирует стратегические высоты Карабаха, почему это расценивается, как призыв против Азербайджана? Карабах граничит с Арменией, и поэтому я написал, где Армения, там и Карабах. Изучена ли видеозапись? Простите, в чем заключается призыв, если я прямым текстом сказал, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена?» — сказал Лапшин.

Адвокат отметил, что десять свидетелей, опрошенных по делу, не имеют отношения к Лапшину: «Они говорили об общей проблеме, но не знали Лапшина. Свидетелем считается тот, кто видел преступные действия своими глазами, поэтому я прошу суд изъять показания из списка доказательств вины подсудимого».

На это возразил гособвинитель, сказав, что защита должна была выразить протест на подготовительном этапе судебного расследования, но не сделала этого, а заявила об этом только на завершающей стадии процесса.

Судья объявил, что этап судебного расследования завершен, а следующее заседание, на котором ожидается выступление гособвинителя, назначено на 14 июля.